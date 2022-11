PL : Cristiano Ronaldo largué par United, Casemiro se marre

Cristiano Ronaldo n'est officiellement plus un joueur de Manchester United. Son départ a affecté son ami Casemiro, qui l'avait récemment rejoint en provenance du Real Madrid.

Manchester United se devait de prendre une décision forte après l'interview donnée par Cristiano Ronaldo à l'encontre de son club. Le Portugais avait notamment pesté contre les décisions prises en interne et le manque de projet sportif crédible pour lutter avec les meilleures équipes européennes. Cette sortie médiatique a entrainé la fin du contrat de CR7 avec Manchester United. A 37 ans, Ronaldo va donc devoir se trouver un nouveau projet. Pourtant, en fin de mercato estival, son ami Casemiro l'avait rejoint à Manchester United. Et l'ancien du Real Madrid ne s'attendait logiquement pas à ce que Cristiano Ronaldo parte aussi vite du club mancunien. Mais le Brésilien n'en veut pas au Portugais, même s'il espère ne plus trop croiser son chemin sur le terrain, que ce soit en club ou en sélection.

Cristiano Ronaldo is the first men's player to score in 5 World Cups 🇵🇹

Lionel Messi is the first men's player to assist in 5 World Cups 🇦🇷



🐐🐐 pic.twitter.com/jLyvmtRvOG