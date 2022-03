PL : City surclasse United dans le derby de Manchester

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

28e journée de Premier League :

Etihad Stadium.

Manchester City bat Manchester United : 4 à 1.

Buts : De Bruyne (5e, 28e) et Mahrez (68e, 90e+3) pour Manchester City ; Sancho (22e) pour Manchester United.

Grâce à cette victoire dans le derby de Manchester, City conforte sa place de leader en Premier League avec six points d’avance sur Liverpool avec un match en plus. De son côté, United, qui était privé de Cristiano Ronaldo pour ce choc, est cinquième à une longueur de Top 4 avec des matchs en plus également.