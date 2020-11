PL : Chelsea champion grâce au PSG, Patrice Evra balance

Dans : Premier League.

Facile vainqueur de Newcastle samedi après-midi (2-0), Chelsea est confortablement installé sur le podium de la Premier League.

Troisième du championnat avec deux petits points de retard sur Tottenham et Liverpool, la formation de Frank Lampard confirme ses belles dispositions de la saison dernière. Plus que jamais, les Blues font partie des favoris pour rafler le titre grâce à un recrutement particulièrement ambitieux cet été, avec les transferts de joueurs tels que Timo Werner ou Kai Havertz. Dans le secteur défensif, Chelsea s’est également renforcé en misant sur Thiago Silva, libre de tout contrat après neuf ans passés au PSG. Interrogé sur Sky Sports, Patrice Evra juge que la venue de l’ex-capitaine de Paris est la clé pour Chelsea, favori afin de décrocher le titre selon l’ancien défenseur de l’Equipe de France et de l’OM.

« Chelsea est de retour en grande forme. Je me souviens de ce mauvais match très ennuyeux contre Manchester United (0-0 le 24 octobre). C’était un mauvais match, mais ils n’ont pas encaissé de but et ils ont pris un point. Maintenant, ils commencent à gagner, à marquer beaucoup de buts. Thiago Silva est vraiment la clé de cette équipe car c’est le leader de la défense de Frank Lampard. Jouer sans les supporters créé une vraie différence et cela avantage certaines équipes. Chelsea peut être l’un des favoris mais Tottenham sera également un bon challenger. Mon seul souci avec cette équipe, c’est qu’ils sont trop dépendants de Kane et de Son. Leicester joue aussi un bon football. Ce sera difficile pour tout le monde » a indiqué Patrice Evra, pour qui Chelsea a toutes ses chances cette saison, alors que certains cadors comme Arsenal mais surtout Manchester City manquent à l’appel en ce début de saison. Une aubaine pour les Blues, guidés par un Thiago Silva excellent en ce début de saison.