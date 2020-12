PL : Cavani est Rashford compatible, Man Utd adore

Dans : Premier League.

Arrivé en octobre dernier après son départ du PSG, Edinson Cavani semble de mieux en mieux intégré à l'effectif de Manchester United.

L'été dernier, alors qu'il était en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani avait refusé de prolonger son bail de deux mois afin de disputer le Final 8 de la Ligue des Champions avec Paris, comme l'avaient fait Thiago Silva ou Eric-Maxim Choupo-Moting. Une décision qui a terni l'image de l'Uruguayen dans la capitale, et qui lui avait notamment valu des critiques venant d'ancien joueurs du club. Aujourd'hui à Manchester United, El Matador semble s'adapter de mieux en mieux à son nouveau championnat. Auteur de 3 buts en 8 rencontres de Premier League, il a également délivré 2 passes décisives, la dernière en date ce samedi contre Leicester. Interrogé par MUTV sur son coéquipier, Marcus Rashford s'est montré très élogieux.

« C'est un joueur de haut niveau, il a beaucoup de qualités et je pense qu'il nous donne une autre dimension qui est différente de celle que nous avons déjà dans l'équipe. C'est bien de jouer avec lui et le voir marquer et donner des passes décisives est important pour tout attaquant et nous devons maintenir entre nous ce que nous avons fait » a répondu celui qui a inscrit son 50e but en Premier League face à Leicester. Actuellement 4e de Premier League à quatre longueurs de Liverpool, les Red Devils auront besoin d'un grand Cavani pour espérer se mêler à la lutte pour le titre jusqu'à la fin de la saison. Pour rappel, Manchester United n'a plus remporté la Premier League depuis 2013.