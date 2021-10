PL : Bagarre à Newcastle, rien ne va plus !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Officiellement racheté par le fond public d’investissement d’Arabie Saoudite, Newcastle a perdu le premier match de sa nouvelle ère ce week-end.

Dans un match à rebondissements, les Magpies ont fini par s’incliner contre Tottenham au bout du suspense (2-3). Sous les yeux des nouveaux propriétaires, Newcastle n’est pas passé loin de la victoire mais avec cette défaite, les hommes de Steve Bruce restent englués dans la zone rouge. Une situation d’autant plus inconfortable que la contestation monte en Angleterre pour dénoncer le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite. Un incident en interne s’est ajouté à ce contexte très tendu puisque selon les informations obtenues par le Daily Mail, deux joueurs de Newcastle en sont venus aux mains après la défaite de leur équipe contre les Spurs de Tottenham ce week-end.

Steve Bruce en grand danger à Newcastle

Le tabloïd britannique affirme que le capitaine Jamaal Lascelles et son coéquipier Isaac Haydes se sont échangé quelques coups de poings à la sortie du match entre Newcastle et Tottenham avant d’être séparés par certains de leurs coéquipiers ainsi que par des membres de la sécurité du club anglais. La tension monte dans le vestiaire de Newcastle au fur et à mesure que les mauvais résultats s’enchaînent et selon le média, plusieurs joueurs de l’effectif ont fait part de leur mécontentement devant les méthodes de l’entraîneur Steve Bruce, plus que jamais sur le départ. Conforté par les nouveaux propriétaires pour le moment, l’entraîneur anglais va rapidement devoir obtenir des résultats s’il veut passer l’hiver au chaud. Car pour l’Arabie Saoudite, il est bien sûr hors de question de connaître une relégation dès la première année du projet. Ces derniers jours, plusieurs noms d’entraîneurs ont été associés à Newcastle par la presse anglaise. Le plus surprenant était celui de José Mourinho mais pour l’heure, l’ex-entraîneur de l’AS Roma ne s’est pas montré spécialement intéressé par le poste.