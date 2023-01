PL : Aston Villa prêt à éjecter Emiliano Martinez

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis le sacre de l'Argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Emiliano Martinez fait beaucoup parler de lui. Son club, Aston Villa, ne serait pas opposé à son départ.

Emiliano Martinez a vécu des derniers jours mouvementés. Le portier de l'Argentine a eu l'immense bonheur de remporter la Coupe du monde au Qatar avec son équipe. Le joueur sud-américain aura en plus eu un rôle majeur dans le succès de l'Argentine. Randal Kolo Muani ne dira sans doute pas le contraire, lui qui a vu sa frappe arrêtée brillamment par Emiliano Martinez lors de la prolongation de la finale de la Coupe du monde 2022. Problème, l'attitude du gardien d'Aston Villa en a choqué plus d'un. Entre provocations, insultes et trolls déplacés sur Kylian Mbappé, Martinez a même agacé à Birmingham, où son coach Unai Emery a publiquement critiqué le comportement du joueur de 30 ans.

Aston Villa prêt à laisser tomber Martinez

La poignée de main entre Hugo Lloris et Emiliano Martinez pour leurs retrouvailles. 🤝



🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/WDVvTNO0HB — Actu Foot (@ActuFoot_) January 1, 2023

S'il a récemment fait son retour à Aston Villa, l'ancien de Getafe pourrait prochainement quitter le club anglais. Encore sous contrat jusqu'en 2027, l'Argentin pourrait en effet être remplacé par Jordan Pickford (Everton). C'est du moins ce qu'annonce The Sun ces dernières heures. Le média britannique précise que le portier anglais est très apprécié par la direction d'Aston Villa, alors que Martinez est lui courtisé par certains clubs, comme le Bayern Munich. La direction des Villans ne s'opposera pas au départ de Martinez en cas de belle offre et est donc prête à passer à autre chose en s'offrant Jordan Pickford, également pisté par Chelsea. Reste à savoir comment se comportera Unai Emery dans les prochains jours, alors que Martinez vient de faire son retour à Birmingham. Sera-t-il aligné comme titulaire ou non ? Ce dimanche en Premier League lors de la rencontre entre Tottenham et Aston Villa, c'est Robin Olsen qui était aligné. Le portier suédois a apporté quelques garanties intéressantes.