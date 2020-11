PL : Arsenal pousse Pépé dans les orties

Dans : Premier League.

Recruté pour 80 millions d'euros en provenance du LOSC en 2019, Nicolas Pépé ne s'est jamais imposé à Arsenal.

Rarement titularisé par Mikel Arteta, l'ancien Lillois vit des moments compliqués avec les Gunners. Annoncé comme un futur crack lors de son arrivée, le gaucher n'a jamais réussi à s'adapter au jeu très physique de la Premier League. Désireux d'obtenir plus de temps de jeu, le transfert le plus cher de l'histoire du club avait même été critiqué par une ancienne légende du club, Lee Dixon. Aligné plus souvent en Europa League et dans les matchs à moindre enjeu, l'Ivoirien pourrait être poussé vers la sortie. C'est en tout cas ce qu'affirme le DailyStar.

Selon la presse anglaise, les dirigeants d'Arsenal auraient perdu patience concernant Nicolas Pépé, et seraient prêts à se séparer de leur joueur en cas d'offre convenable. Malgré une bonne performance face à Molde en Europa League jeudi dernier, le natif de Mantes-la-Jolie n'entre plus dans les plans de Mikel Arteta. Même s'il conserve une bonne cote sur le marché des transferts, les Gunners pourraient se heurter à un problème pour se débarrasser de leur joueur : son salaire. À l'instar de Mesut Özil, qui n'a pas joué le moindre match de la saison, mais que le club n'a pas réussi à vendre à cause de ses prétentions salariales trop élevées, Nicolas Pépé possède un salaire confortable. Une donnée qui freine de nombreux clubs pourtant intéressés par la venue de l'attaquant. Reste à savoir si comme Mesut Özil, l'ancien pensionnaire de L1 privilégiera l'aspect financier au sportif.