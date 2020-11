Arsenal : Pépé demande du temps de jeu, la réponse fait mal

Dans : Premier League.

Véritable attraction de la Ligue 1 lors de la saison 2018-2019 sous le maillot du Lille OSC, Nicolas Pépé n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau à Arsenal.

Transféré contre un chèque record de 80 millions d’euros en août 2019, l'international ivoirien ne répond pas aux énormes attentes placées en lui, pour l’instant. Plutôt correct pour sa première saison en Premier League, avec 11 actes décisifs, le joueur de 25 ans a un peu plus de mal cette année. Remplaçant derrière Willian au poste d’ailier droit, Pépé n’a connu qu’une seule titularisation en championnat cette saison, contre Manchester City en octobre. C’est donc en toute logique que l’ancien Dogue a réclamé un peu plus de temps de jeu chez les Gunners. « Je voudrais jouer un peu plus pour retrouver mon sourire », a récemment lancé Pépé devant les médias anglais.

De quoi faire bondir Lee Dixon. S’il veut redevenir titulaire à Arsenal, Pépé doit tout simplement « être meilleur », a confié l'une des légendes d'Highbury. Une attaque pas forcément fondée, puisque Pépé a plus marqué que son rival Willian cette saison, avec trois buts pour l’Ivoirien et zéro pour le Brésilien. Malgré tout, le joueur le plus cher d’Arsenal reste une grosse déception pour les fans des Gunners. Car même si Mikel Arteta a un peu de mal à l’intégrer, l’ancien Lillois n’est pas aussi bon en Angleterre qu’en France, et ça, c’est difficile à digérer quand on sait que Pépé a fait l’objet de l’un des plus gros transferts de l’histoire du foot…