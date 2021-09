PL : Arsenal connaît les successeurs éventuels d’Arteta

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Mikel Arteta étant toujours sur la sellette du côté d’Arsenal, les dirigeants des Gunners continuent de s’activer sur le marché des entraîneurs.

Suite à un départ fracassant, lors duquel l’entraîneur espagnol avait offert deux nouveaux titres à Arsenal avec la Coupe d'Angleterre et le Community Shield en 2020, Mikel Arteta peine à redynamiser le club londonien. Après une dernière saison compliquée, avec une non-qualification pour la Coupe d’Europe, une première depuis 1995, l’ancien coach adjoint de Pep Guardiola vit un nouveau départ difficile. Hormis la brillante victoire contre West Brom en EFL Cup (6-0), Arsenal a enchaîné trois défaites de rang en Premier League… Tombés contre Brentford (0-2) puis face à Chelsea (0-2), les Gunners se sont fait humilier à Manchester City (0-5), juste avant la trêve internationale. Avec ces trois revers en autant de journées, sans aucun but marqué, le club londonien se retrouve donc bon dernier du championnat d’Angleterre… Un manque de résultats qui agace forcément la direction.

Graham Potter ou Thomas Frank pour l’après-Arteta ?

Par conséquent, Arteta est plus que jamais assis sur un fauteuil éjectable. Si son équipe ne gagne pas samedi contre Norwich à l'Emirates Stadium, l’ancien milieu de terrain prendra la porte. Malgré le fait qu’Edu, le directeur sportif, garde une confiance envers Arteta, les tensions existent entre l’entraîneur et sa direction. D’autant plus qu’Arsenal a dépensé plus de 200 millions d’euros sur le dernier mercato estival pour faire plaisir à son coach. Quoi qu’il en soit, Arsenal planche sur l’éventuel successeur d’Arteta, et deux noms sortent actuellement du lot. Pas ceux d’Antonio Conte ou d’Eddie Howe. Mais plutôt ceux de Graham Potter et Thomas Frank. En effet, selon les informations de TEAM Talk, les techniciens de Brighton et de Brentford figurent en haut de la short-list des Gunners. Deux éléments appréciés pour leur style de jeu offensif, mais aussi pour leurs résultats en Premier League avec des formations de seconde zone. Reste maintenant à savoir si ces premières rumeurs dépasseront le simple bruit de couloir…