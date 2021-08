Arsenal : Antonio Conte attend qu’Arteta se fasse virer

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

En nommant Mikel Arteta au poste de manager en décembre 2019, Arsenal pensait bien confier les clés du club à un technicien capable de faire progresser l’équipe sur le long terme.

Moins de deux ans après, les Gunners n’ont pas progressé, bien au contraire. Les choses ne s’arrangent pas après deux défaites en deux matchs, et le coach espagnol est bien parti pour en faire les frais. Les supporters londoniens, qui espéraient un renouveau cette saison, sont totalement dépités, et ne croient plus en lui. Le Board non plus visiblement puisque son limogeage est désormais ouvertement évoqué par le Telegraph. Selon le journal anglais, Mikel Arteta s’est vu offrir un sursis de quelques rencontres, probablement 5, pour inverser la tendance et enchainer les victoires, sans quoi il se verrait monter la porte. Un coup de pression maximale qui permet aussi de travailler sur la suite.

Si l’ancien joueur du PSG ne répond pas aux attentes, alors la succession sera très rapidement prête, puisque Antonio Conte est pressenti pour retourner à Londres. L’ancien sélectionneur de l’Italie est déjà passé par Chelsea. Actuellement sans poste, l’ex-entraineur de l’Inter Milan, qui a démissionné en voyant le club milanais perdre tous ses meilleurs joueurs, est en tout cas le choix numéro 1 des dirigeants d’Arsenal. La transition pourrait se faire à l’occasion de la trêve internationale du mois d’octobre, si jamais Mikel Arteta ne redressait pas la barre de manière spectaculaire avec son équipe. En attendant, les prochains jours pourraient être agités, puisque Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas retenu en cas de belle offre, même si le Gabonais possède un salaire et un contrat qui risquent de faire peur à beaucoup de candidats. Mais dans la valse des attaquants, le buteur des Gunners pourrait bien voir son nom ressortir dans les prochains jours.