ICONSPORT_281340_0003

L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 104 janv. , 19:53
parGuillaume Conte
0
PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Mayulu
PFC : Trapp - Sangui, Mbow, Otávio, Kolodziejczak, De Smet - Gory, Camara, Maxime Lopez - Ikoné, Geubbels
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280414_0083
PSG

Konaté a une chance sur deux de signer au PSG

ICONSPORT_281315_0114
OM

OM-Nantes : Les notes incroyables, Medina humilié

ICONSPORT_279864_0258
ASSE

Officiel : Premier mouvement à l’ASSE

Fil Info

04 janv. , 20:00
Konaté a une chance sur deux de signer au PSG
04 janv. , 19:40
OM-Nantes : Les notes incroyables, Medina humilié
04 janv. , 19:20
Officiel : Premier mouvement à l’ASSE
04 janv. , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
04 janv. , 19:10
L1 : Brest enfonce Auxerre, Angers tombe au Havre
04 janv. , 19:00
Liverpool jaloux du mercato de l’OL
04 janv. , 19:00
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
04 janv. , 18:59
CAN 2025 : Brahim Diaz encore héros du Maroc

Derniers commentaires

L'OM perd pied face à Nantes

Happy New Year 2026 !!! Merci l'OM 🤣😂🤣

Konaté a une chance sur deux de signer au PSG

Konaté ne m'inspire pas ,Upamécano lui me plairait bien

L’OM s’écroule, le PSG se frotte les mains

Plus les 3 points qu'on leur prendra au parc ..

OM-Nantes : Les notes incroyables, Medina humilié

L erreur de de zerbi il a mis médina titulaire qui revenait à peine d une longue blessure de 4 mois il a pas 90 minutes dans les jambes

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Déjà c étais pas l Allemagne c étais la RFA , pas du tout la même chose

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16164482129-8
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading