PL : 4 matchs par jour à Wembley, l'idée So British pour finir la saison !

Comme c’est le cas de tous les championnats européens, la Premier League est en sommeil depuis un mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Il y a une douzaine de jours, les instances du football anglais ont par ailleurs indiqué que la Premier League ne reprendrait pas en mai, comme cela avait été sérieusement envisagé durant quelques jours. En effet, le football anglais reprendra ses droits uniquement quand la situation sanitaire le permettra et assurément, ce n’est pas le cas pour l’instant. Cela n’empêche pas les organisateurs de la Premier League de travailler sur différents scénarios afin de terminer la saison coûte que coûte. Une obligation en Angleterre, les diffuseurs ayant d’ores et déjà versé le total des droits télévisuels pour la saison 2019-2020.

D’après les informations du Times, la Premier League pourrait ainsi prendre la décision de redémarrer en juin ou en juillet avec des matchs à huis clos. Mais la grande surprise, c’est que tous les matchs ou tout du moins une grande majorité se dérouleraient dans le même stade, à savoir celui de Wembley à Londres. L’enceinte pourrait alors accueillir 4 à 5 matchs par jour, lesquels seraient bien évidemment tous télévisés et sans le moindre spectateur. Une solution sérieusement étudiée afin de limiter les risques de propagation du coronavirus, tout en terminant le championnat et en contentant les diffuseurs. Il y a quelques jours, The Independent évoquait une solution similaire, en précisant toutefois que Wembley ne serait pas le seul stade à accueillir les matchs de la fin de saison de Premier League. L’idée serait plutôt de terminer la saison dans les différents (et nombreux) stade de la ville de Londres et d’installer des camps de base isolés afin d’accueillir les joueurs, les staffs, les arbitres et les équipes de télévision.