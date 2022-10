Peter Bosz, la Premier League après l’OL ?

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Viré la semaine dernière par l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz est désormais libre de poursuivre sa carrière où bon lui semble.

Le technicien néerlandais a visiblement toujours la cote malgré son passage décevant à Lyon. Annoncé en Allemagne, notamment pour un éventuel retour au Bayer Leverkusen, Peter Bosz est désormais dans la liste finale pour occuper le poste de manager de Wolverhampton, en Premier League.

Les Loups pensaient tout d’abord à Julen Lopetegui, récemment limogé par Séville et qui n’a pas donné suite. Ce fut ensuite le cas d’un retour de Nuno Espirito Santo, qui n’a visiblement pas convaincu tout le monde en interne, même si la piste du Portugais n’est pas totalement écartée confirme The Athletic. Mais en troisième choix, se trouve désormais Peter Bosz, à la lutte avec le manager de QPR Michael Baele, et l’ancien coach de l’AS Monaco Leonardo Jardim. Un retour au premier plan possible donc pour d’anciens entraineurs de Ligue 1, avec la place vacante laissée par Bruno Lage.