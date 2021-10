Paul Pogba éjecté, il n’a rien vu venir !

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Les discussions pour la prolongation de contrat de Paul Pogba à Manchester United ont été gelées. Les Red Devils craquent pour Aurélien Tchouaméni.

En fin de contrat au mois de juin, Paul Pogba semblait se diriger vers la sortie, sachant que le milieu de terrain français n’a jamais trouvé la parfaite carburation depuis son retour à Manchester United. Enfin parvenue à enchainer les matchs, La Pioche avait néanmoins changé son fusil d’épaule ces dernières semaines. Le champion du monde 2018 avait demandé à son agent, Mino Raiola, d’ouvrir des discussions pour une prolongation de contrat qui allait certes coûter très cher, mais qui permettait à Manchester United d’éviter le fiasco financier de laisser partir un tel joueur libre. Il faut dire qu’un an plus tôt, les Red Devils demandaient encore 100 millions d’euros au Real Madrid, puis 80 millions d’euros au PSG, pour laisser partir leur milieu de terrain. Tout semblait donc devoir aller dans le bon sens, même si les demandes financières du clan Pogba n’étaient pas anodines. Mais un autre joueur, français, est en train de tout chambouler.

Tchouameni fait rêver les grands d’Europe

ESPN révèle en effet que Paul Pogba se dirige à nouveau vers la sortie à Old Trafford. Le FC Barcelone a été grillé en train de discuter avec Mino Raiola, et c’était bien au sujet du Français, et non pas d’une éventuelle arrivée d’Erling Haaland, autre joueur dans le portefeuille de l’agent néerlandais. Pourquoi ce revirement ? Tout simplement parce que Manchester United a subitement freiné dans les négociations avec Paul Pogba en raison d’un énorme coup de coeur pour Aurélien Tchouameni. Le milieu de terrain monégasque a crevé l’écran en Ligue des Nations avec les Bleus, et United serait prêt à mettre 50 ME cet été pour le faire venir. Monaco a donc l’occasion de réaliser une nouvelle énorme plus-value, surtout que le Real Madrid, le PSG, Liverpool et Manchester City ont aussi observé Aurélien Tchouameni dernièrement. Un emballement qui change donc le paysage au milieu de terrain, surtout si l’ancien bordelais continue d’exploser cette saison. Paul Pogba et sa prolongation à Manchester United devront donc attendre.