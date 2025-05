Onana viré, Manchester United trouve son remplaçant en L1

Régulièrement plombé par les erreurs d’André Onana, Manchester United a prévu de pousser son gardien vers la sortie. Les Red Devils espèrent le remplacer par un portier plus efficace comme le Lillois Lucas Chevalier, annoncé dans le viseur mancunien.

C’est une évidence, Manchester United manque de qualité dans son effectif. L’équipe entraînée par Ruben Amorim a besoin de renforts de haut niveau, à supposer que ses actionnaires en aient les moyens. Sans qualification pour la Ligue des Champions, et compte tenu de la cure d’austérité entamée par le patron du sportif Jim Ratcliffe, des départs seront sans doute nécessaires. Et les candidats ne manquent pas.

Tout en haut de la liste se trouve le nom d’André Onana dont les erreurs grossières ont contribué à la saison catastrophique des Red Devils. Il est clair que le 15e de Premier League ne peut pas se permettre de repartir la saison prochaine avec un dernier rempart aussi fébrile. La direction est évidemment arrivée à la même conclusion. Ce qui explique pourquoi Manchester United regarde attentivement le marché français. Selon les informations de CaughtOffside, le finaliste malheureux de la Ligue Europa s’intéresse à Lucas Chevalier. Le gardien du LOSC a encore fait forte impression cette saison, lui qui a été récompensé par ses pairs aux Trophées UNFP.

🚨 EXCL: Man Utd want Lucas Chevalier, Villa have also made an offer for the Lille GK 👇@caughtoffsidehttps://t.co/H006geJnph