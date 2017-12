Officiel : Virgil van Dijk signe à Liverpool

Le Liverpool FC a officialisé mercredi soir la signature de Virgil van Dijk, le défenseur international néerlandais de Southampton, lequel rejoindra les Reds dès l'ouverture du mercato d'hiver le 1er janvier prochain. Si Liverpool ne donne aucune information sur le prix payé, la presse anglaise affirme que Virgil van Dijk est devenu le défenseur le plus cher du monde, le club de la Mersey ayant payé près de 80ME pour s'offrir le joueur des Saints.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU