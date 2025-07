Officiel ‍: Une vieille cible de l'OM signe à Brighton

Un temps courtisé par l'Olympique de Marseille pour renforcer sa défense, Olivier Boscagli va finalement poursuivre sa carrière en Premier League. En fin de contrat avec le PSV Eindhoven, l'ancien défenseur central de l'OGC Nice a trouvé un accord avec Brighton, où il va parapher un contrat de cinq ans, annonce sur son compte X l'ancien club entraîné par Roberto De Zerbi. Une cible à oublier pour l'OM dans un secteur de jeu où le club phocéen a déjà recruté CJ Egan-Riley et Facundo Medina.

We are delighted to confirm the signing of defender Olivier Boscagli on a five-year contract, subject to #PL and FA approval. 🤝 pic.twitter.com/3Fw9LMdJBY