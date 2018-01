Officiel : Théo Walcott quitte Arsenal et signe à Everton

Présent depuis 12 ans à Arsenal, Théo Walcott a officiellement quitté les Gunners ce mercredi. En effet, Everton a annoncé la signature de l'ailier de 28 ans jusqu'en 2021. Selon la presse anglaise, l'autre club de Liverpool a payé 22,5ME à Arsenal pour convaincre le club londonien de lâcher Théo Walcott durant ce mercato d'hiver.

📝 | | We’re delighted to confirm the signing of @TheoWalcott on on a three-and-a-half year deal. #WelcomeTheo



👉 https://t.co/VZUTCEC51u pic.twitter.com/vVAUyYcHxN