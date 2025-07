Officiel ‍: Paqueta blanchi dans l’affaire des paris truqués

C’est confirmé, Lucas Paqueta ne risque plus rien. Le milieu offensif de West Ham a été officiellement blanchi ce jeudi dans l’affaire des paris truqués. Un grand soulagement pour le Brésilien longtemps sous la menace d'un bannissement à vie. Pour rappel, la Fédération anglaise de football le soupçonnait d’avoir volontairement récolté des cartons jaunes pour influencer des paris effectués par des membres de son entourage. L’ancien Lyonnais pourra donner un nouvel élan à sa carrière, lui que l’on annonce sur le départ cet été.

West Ham United can confirm that an independent Regulatory Commission has cleared Lucas Paquetá of misconduct charges made against him by the Football Association for alleged breaches of FA rule E5.