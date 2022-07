Officiel : Malacia rejoint Man United pour 25 millions d'euros

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Longtemps ciblé par l’OL au poste de latéral gauche, Tyrell Malacia a officiellement signé à Manchester United pour 25 millions d’euros.

« Manchester United est heureux de confirmer que Tyrell Malacia a rejoint le club, signant un contrat jusqu'en juin 2026, avec la possibilité de le prolonger d'un an. Le défenseur néerlandais a fait 136 apparitions en carrière pour Feyenoord et a représenté son pays à tous les niveaux, des moins de 16 ans à l'équipe senior, avec cinq sélections internationales complètes à son actif » a publié Manchester United dans son communiqué officiel. Dans le dossier Tyrell Malacia, les Red Devils ont doublé l’OL, qui ont longtemps tenu la corde mais qui ont finalement fait machine-arrière en découvrant les exigences de Tyrell Malacia et de son entourage.