Officiel ‍: John Textor n’a plus de parts à Crystal Palace

Crystal Palace a confirmé officiellement ce jeudi soir le rachat par Woody Johnson des parts que possédait Eagle football dans le club londonien. Désormais, l’investisseur américain possède 43 % des parts de la formation de Crystal Palace, sans en être décisionnaires pour autant. Une situation similaire à celle de son ancien détenteur : John Textor.

Le montant de la transaction s’élève à 190 millions de livres sterling soit un peu moins de 220 millions d’euros comme prévu par les deux hommes au moment de sceller l’accord transactionnel. Le président et propriétaire officiel de Palace reste Steve Parish, en compagnie des autres actionnaires que sont David Blitzer, Josh Harris et donc maintenant Woody Johnson.

We are pleased to confirm that Woody Johnson’s purchase of Eagle Football’s shareholding in the club has now been completed.#CPFC