Officiel : Gareth Bale débarque en prêt à Tottenham !

Dans : Premier League.

Gareth Bale rejoint Tottenham en prêt pour la saison. Un retour aux sources pour celui qui a explosé au début de la dernière décennie avec les Spurs.

He’s back ! Sept ans après son départ, Gareth Bale (31 ans) revient dans son club de cœur de Tottenham. L’écurie londonienne l’a annoncé ce samedi après-midi. « Nous sommes ravis d’annoncer le retour de Gareth Bale sous forme d’un prêt sur la saison en provenance du Real Madrid », peut-on lire sur les réseaux sociaux des Spurs. Une belle opération et un choix de cœur, alors que Manchester United était également sur le coup. C’est sous le maillot de Tottenham que le Gallois, alors latéral gauche, s’est distingué sur le devant de la scène internationale. Après avoir porté les numéros 16, 3 et 11 avec le club anglais, le natif de Cardiff, désormais ailier, portera le numéro 9 sous son nom.

S’il appartient toujours au Real Madrid, ce prêt marque la fin du calvaire du joueur chez les Merengues, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2022. Recruté par le club espagnol en 2013 pour un montant colossal de 101 ME, Gareth Bale a fait partie du trio exceptionnel de la BBC, dans lequel il accompagnait Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Sa situation s’est ensuite dégradée petit à petit jusqu’à ce qu’il prenne place régulièrement sur le banc des remplaçants. Chez la Casa Blanca, ses statistiques sont tout de même impressionnantes. Il a inscrit 107 buts en 251 matches et a remporté la bagatelle de 15 titres, dont quatre Ligues des Champions et deux Championnats d’Espagne. Une nouvelle aventure commence pour Gareth Bale, et ce, sous les ordres de José Mourinho.