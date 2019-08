Officiel : David Luiz rejoint Arsenal !

Dans : Premier League, Mercato.

Même si le mercato est fermé depuis 18h en Premier League, Arsenal et Chelsea avaient prévenu la FA qu'une transaction était en cours pour le transfert de David Luiz et qu'un délai supplémentaire était demandé, ce qui est autorisé de l'autre côté de la Manche. Et ce jeudi soir, les deux clubs londoniens ont officialisé que le défenseur brésilien rejoignait Unai Emery, qu'il a connu au Paris Saint-Germain, chez les Gunners où il portera le numéro 23.