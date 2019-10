Officiel : Coude luxé pour Lloris, le pire est évité

Dans : Premier League, Equipe de France.

Evacué sur une civière ce samedi en tout début du match entre Brighton et Tottenham, après être lourdement retombé au sol sur son bras gauche, Hugo Lloris a été transporté dans un hôpital local où les premiers examens ont été réalisés. Et ce samedi soir, les Spurs ont annoncé que le gardien de but français souffrait finalement d'une luxation du coude du bras gauche. La formation londonienne n'en dit pas plus sur la durée de l'absence d'Hugo Lloris, mais c'est une relativement bonne nouvelle puisque l'on craignait une fracture pour le portier international tricolore des Spurs. Selon Nice-Matin, Hugo Lloris a tenu à rassurer ses proches, et il va même quitter dans la soirée l'hôpital. Bien entendu, le portier des Bleus est forfait contre l'Islande et la Turquie, Didier Deschamps ayant convoqué Mike Maignan pour le remplacer. Mais Hugo Lloris passera tout de même lundi à Clairefontaine afin de passer des examens supplémentaire. Selon RMC, le gardien des Bleus et des Spurs sera absent entre six semaines et trois mois.