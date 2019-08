Officiel : Andy Carroll revient à Newcastle !

A quelques minutes de la fin du mercato estival en Premier League, Newcastle a confirmé le retour d'Andy Carroll qui était arrivé en fin de contrat à West Ham. L'attaquant anglais de 30 ans avait quitté Newcastle pour Liverpool en janvier 2011 pour 41ME, mais un an et demi plus tard les Reds le vendaient à West Ham, le début d'une longue période de galère pour le géant anglais. Les Magpies comptent sur leur attaquant pour se relancer huit ans plus tard.

We're delighted to confirm that Andy Carroll has returned to Newcastle United and signed an initial one-year deal with the club.



More: https://t.co/o2xGV7H8iv #NUFC pic.twitter.com/yYLWjTraU4