Nottingham Forest vire Steve Cooper, Nuno Espirito Santo tout proche

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Le club anglais a décidé de se séparer de Steve Cooper, qui avait oeuvré pour le maintien du club la saison passée et avait fait aussi monter l’équipe en Premier League la saison précédente. Mais la 17e place actuelle, avec seulement 3 victoires depuis le début de la saison et une série de cinq défaites sur les six derniers matchs, ne lui permettra pas de passer les fêtes sur le banc de Forest. Nottingham a annoncé son départ, et devrait officialiser la venue de Nuno Espirito Santos, récemment limogé par Al-Ittihad après s’être embrouillé avec Karim Benzema.