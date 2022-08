MU : Zidane et Pochettino, les paris sont lancés

Dans : Premier League.

Avec deux défaites en deux matchs pour démarrer la saison de Premier League, Erik Ten Hag est déjà sous pression à Manchester United.

Battu par Brighton lors de la première journée (2-1), Manchester United a été balayé par Brentford samedi (4-0). La situation est déjà délicate pour le nouvel entraîneur Erik ten Hag, lequel avait pourtant obtenu de très bons résultats lors des matchs amicaux avec en point d’orgue une victoire de prestige contre Liverpool sur un score fleuve. La méthode de l’entraîneur néerlandais ne semble pas encore assimilée par les joueurs et pour ne rien arranger, le feuilleton Cristiano Ronaldo pollue une équipe qui s’est affaiblie sportivement avec le départ de Paul Pogba. Le début de saison n’est donc pas celui dont rêvait Erik ten Hag et du côté des bookmakers anglais, on anticipe déjà un possible licenciement de l’ancien manager de l’Ajax Amsterdam. Et les noms des favoris pour le remplacer en cas de départ sont bien connus en France.

Zidane ou Pochettino à la place de Ten Hag ?

A en croire le bookmaker Bettingodds, le favori pour combler un éventuel départ d’Erik ten Hag n’est autre que Mauricio Pochettino, dont le nom revient très régulièrement dans l’actualité de Manchester United. Viré par le PSG cet été, qui s’en est séparé pour faire de la place à Christophe Galtier, l’ancien coach parisien est très apprécié en Premier League en raison de ses passages réussis sur les bancs de Southampton puis de Tottenham. L’entraîneur qui arrive en seconde position selon le bookmaker est un autre manager bien connu en France. Il s’agit de Zinedine Zidane, qui a refusé cet été une offre ferme du Paris Saint-Germain. L’ancien entraîneur du Real Madrid rêve de prendre les commandes de l’Equipe de France après la Coupe du monde et a peu de chances d’accepter une potentielle offre de Manchester United. Son nom apparait tout de même dans une liste où sont également cités Gareth Southgate et Brendan Rodgers, respectivement en poste avec la sélection anglaise et Leicester.