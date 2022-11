MU : Varane lâche Cristiano Ronaldo en plein clash

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo est officiellement en clash avec Manchester United après son interview choc dans la presse anglaise.

Remplaçant aux yeux d’Erik Ten Hag depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo ne supporte plus la situation telle qu’elle est actuellement et il l’a fait savoir. Dans une interview choc, l’international portugais a provoqué un tremblement de terre chez les Red Devils. « Je n'ai pas de respect pour Erik Ten Hag car il ne montre pas de respect envers moi. Si vous n'avez pas de respect pour moi, je n'en aurai jamais pour vous (…) Ils ont essayé de me forcer à partir. Pas seulement le coach, mais des gens du club. Je me suis senti trahi » a lancé Cristiano Ronaldo au micro du journaliste Piers Morgan. Une interview qui a provoqué de gros remous à Manchester United, qui va sanctionner Cristiano Ronaldo sur le plan financier et qui devrait faire le maximum pour faire partir l’ex-attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin lors du prochain mercato.

Varane commente l'affaire Cristiano Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Raphael Varane (@raphaelvarane)

De leur côté, les joueurs de Manchester United ont été choqués par l’interview de Cristiano Ronaldo. Et les soutiens du Portugais se font de plus en plus rares dans le vestiaire des Red Devils. Proche de CR7 pour avoir gagné à ses côtés au Real Madrid, Raphaël Varane n’a pas soutenu le Portugais dans une interview accordée à Europe 1. « Ce que je veux, c'est le meilleur pour mon équipe donc quelle que soit la décision, en tant que joueur, on l'acceptera et on donnera le meilleur de nous-même. Ce qui se passe au niveau médiatique dans les grands clubs prend beaucoup d'ampleur. Quand c'est une star comme Cristiano Ronaldo, encore plus, donc on essaye de prendre ça avec distanciation, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de changer la situation tout seul, on fait partie d'un collectif » a lancé Raphaël Varane, pour qui il est hors de question de prendre position en faveur de Cristiano Ronaldo après l’interview lunaire de l’ancien Ballon d’Or.