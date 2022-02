MU offre un énorme cadeau à Pochettino

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino, toujours aussi courtisé par Manchester United, se verra offrir une incroyable recrue s'il signe cet été.

Si la manière n’est pas toujours au rendez-vous, Manchester United reprend des couleurs ces dernières semaines et connait une belle série qui lui permet de se retrouver à un classement plus conforme à ses ambitions et ses objectifs. Si bien évidemment, la confrontation de la semaine prochaine en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid sera l’un des juges de paix de la saison, le redressement redonne quelques sourires à MU. Pas suffisant toutefois pour envisager de garder Ralf Rangnick, venu en simple pompier, sur le banc de touche après la fin de la saison. Pour l’avenir, tous les regards sont tournés vers Mauricio Pochettino, qui a peu de chances d’être conservé par le PSG et possède une très grosse cote au sein du Board des Red Devils.

Harry Kane la grosse recrue de l'été

Et pour convaincre l’entraineur argentin de faire le grand saut, Manchester United est visiblement prêt à mettre de gros moyens sur la table. Consultant pour The Sun, l’ancien buteur de Watford Troy Deeney explique que le club mancunien va laisser partir Paul Pogba vers le PSG, mais va récupérer Harry Kane, qui envisage sérieusement de quitter Tottenham l’été prochain. « Cet été, ce sera l’été des attaquants et il va y avoir des gros mouvements. Manchester City n’a pas de vrai avant-centre, et Manchester United dans le même cas. Pour ce que ça vaut, voilà comment ça devrait se passer : Mauricio Pochettino va quitter le PSG et aller à Manchester United, où on y retrouvera Harry Kane. De son côté, Zidane va signer pour Paris, et Paul Pogba va arriver. Mais Mbappé va bien signer au Real », a assuré l’emblématique attaquant anglais, persuadé que cet été va être fou, et que le PSG sera au coeur des débats cet été.