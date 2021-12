MU mise sur Pochettino, le PSG est prévenu

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino pourrait bénéficier d'un énorme avantage sur ses concurrents en vue de son arrivée à Manchester United. Le PSG est prévenu.

Nouvel entraineur de Manchester United, Ralf Rangnick est le choix surprise du club anglais pour succéder à Ole-Gunnar Solskjaer. Le technicien allemand est connu pour sa capacité à construire des équipes sur le long terme, avec les pleins pouvoirs sur le plan technique, ce qui ne sera pas évident à obtenir en six mois chez les Red Devils. Surtout que des stars sont déjà en place, et que le Board de MU ne compte pas sur lui pour conserver son poste à l’avenir. Un nom revient avec insistance et il concerne un entraineur en poste dans l’un des plus grands clubs européens : Mauricio Pochettino. C’est connu de tout le monde à Manchester, l’Argentin plait beaucoup aux dirigeants de MU, que ce soit par sa personnalité, son expérience en Premier League, et son rôle de manager complet. Surtout que le PSG ne serait pas contre le libérer en cas de saison décevante, ou d’opportunité en or pour faire venir un certain Zinedine Zidane. Et désormais, un journaliste très bien placé à Manchester United, affirme que Pochettino va bénéficier d’un soutien en très haut lieu pour pousser sa candidature, et que ce blanc-seing peut largement faire la différence.

Pochettino, l'homme qu'il faut à Manchester United

Pete O’Rourke, journaliste et consultant très suivi à Manchester, n’a aucun doute sur la volonté de Sir Alex Ferguson de pousser pour mettre Mauricio Pochettino en place à United. « S’ils demandent l’avis de Sir Alex, je suis sûr qu’il va mettre en avant le choix de Pochettino. Selon lui, c’est l’homme enfin capable d’inverser la tendance », a glissé Peter O’Rourke dans l’émission GiveMeSport. Un appui qui serait en effet un énorme poids favorable à l’actuel coach du PSG, qui a pour le moment d’autres préoccupations avec une saison à terminer avec le club parisien. Surtout que le Telegraph a aussi lancé un contre-feu cette semaine, annonçant que Roberto Mancini avait aussi ses partisans pour prendre les commandes de Manchester United la saison prochaine.