MU met 70 millions d’euros, Mbeumo arrive

Cela fait un mois que Manchester United essaye de trouver un accord avec Brentford pour Bryan Mbeumo. Ce jour est en effet arrivé révèle The Athletic, pour qui un accord a été trouvé pour une offre à 70 millions d’euros, avec 8 millions d’euros de bonus éventuels, pour l’ailier camerounais. Il s’agira d’un nouveau gros investissement de la part des Red Devils pour se renforcer, tandis que le club londonien va enregistrer une nouvelle vente copieuse, un an après le départ d’Ivan Toney pour 50 ME en Arabie saoudite.

