MU : Le duel final est dévoilé, le Qatar à la lutte

Par Adrien Barbet

En vente, Manchester United est sur le point de se faire racheter. Le club macunien a plusieurs courtisans mais c'est bien le propriétaire d'Ineos, Jim Ratcliffe ainsi que le cheikh Hamad ben Jassem ben Jaber Al Thani qui semblent être les plus proches de reprendre la formation anglaise.

En pleine reconstruction après plusieurs années difficiles, Manchester United réalise une bonne saison grâce aux excellents travaux d'Erik Ten Hag. Malgré le départ de Cristiano Ronaldo avant la Coupe du monde au Qatar, les Red Devils enchaînent les victoires et sont troisièmes de la Premier League et encore en lice en FA Cup et en Europa League. Vainqueur de la coupe de la Ligue anglaise, Manchester United est toutefois mis en vente par les Glazer. La famille américaine qui possède le club le plus titré d'Angleterre souhaite vendre. Selon les informations du journal The Telegraph, il ne reste plus que deux concurrents pour racheter Manchester United. Jim Ratcliffe et le cheikh Hamad ben Jassem ben Jaber Al Thani.

Duel entre le Qatar et le propriétaire de Nice pour le rachat de Manchester United

L'ancien Premier ministre du Qatar et le propriétaire d'Ineos vont se livrer une bataille pour savoir qui rachètera Manchester United. L'homme d'affaires qui possède également l'OGC Nice rêve de devenir le propriétaire du club anglais même si aucune offre n'a été formulée aux Glazer, que ce soit de la part du milliardaire britannique ou d'Hamad ben Jassem Al Thani. Après avoir racheté le PSG, le Qatar pourrait encore un peu plus s'implanter dans le monde du football avec l'un des clubs les plus populaires et appréciés du vieux continent. La vente de Manchester United va se jouer entre les deux hommes qui vont bientôt pouvoir négocier. Les médias anglais affirment que la société Raine qui gère la vente de United attend une offre de minimum 4,5 milliards d'euros.