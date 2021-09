MU : Le come-back de Cristiano Ronaldo confirmé

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Si des doutes subsistaient encore autour de la présence de Cristiano Ronaldo lors du match entre Manchester United et Newcastle, c’est maintenant certain : CR7 fera bien son come-back à Old Trafford ce samedi.

Il va falloir s’y faire, Cristiano Ronaldo est de nouveau un joueur de Manchester United. Puisque douze ans après son départ pour le Real Madrid, l'international portugais a signé un nouveau bail avec les Red Devils. Transféré contre un chèque de 15 millions d’euros en provenance de la Juventus lors des dernières heures du mercato estival, CR7 va donc retrouver Old Trafford. Et comme prévu, son deuxième départ à Manchester s’effectuera bien ce week-end contre Newcastle. Un peu plus tôt dans la semaine, la présence de Cristiano Ronaldo lors de cette rencontre était devenue incertaine. Sachant qu’il devait respecter une période de quarantaine de cinq jours à son retour en Angleterre après avoir joué un match avec sa sélection du Portugal dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

« Il sera sur le terrain à un moment ou un autre, c'est certain »

Mais vu qu’il est rentré plus tôt que prévu, après avoir marqué un doublé contre l'Irlande le 1er septembre dernier, et qu’il a été testé négatif au Covid, CR7 a pu reprendre l’entraînement dès mardi dernier. Par conséquent, Ole Gunnar Solskjaer va bien lancer sa nouvelle star dans le grand bain d’Old Trafford samedi à 16 heures. « Il a eu une bonne pré-saison avec la Juventus, il a joué avec son équipe nationale. Il a eu une bonne semaine ici avec nous et il sera sur le terrain à un moment ou un autre, c'est certain », a précisé l’entraîneur des Red Devils en conférence de presse. S’il laisse donc planer le doute autour de la titularisation de CR7, en lieu et place de Jadon Sancho ou de Mason Greenwood, le coach norvégien va sûrement aligner Cristiano d’entrée. Tout simplement parce que tout le monde attend ce grand retour de CR7 à Manchester. Certains supporters mancuniens ayant même déboursé 3 000 euros sur le marché noir pour récupérer un billet pour cette rencontre qui va faire date en Angleterre.