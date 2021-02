Ang : La L1 inférieure à la PL ? Cavani dément !

Dans : Premier League.

Pour Edinson Cavani, qui découvre la Premier League cette saison avec Manchester United, il n'existe pas une si grande différence de niveau entre le championnat anglais et la Ligue 1.

Après avoir marqué l'histoire du Paris Saint-Germain en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club, Edinson Cavani avait choisi de rejoindre Manchester United à la fin de son contrat avec le club de la capitale. Après avoir évolué en Serie A (Palerme, Naples) et en L1, le joueur de 34 ans découvre donc la Premier League, championnat considéré comme étant le ou du moins l'un des plus relevés au monde. Si la Ligue 1 est souvent reléguée à un rang inférieur par rapport à ses voisins, il n'existe pas une telle différence de niveau entre le championnat de France et la Premier League selon l'Uruguayen.

« Je pense que l’une des choses que j’ai toujours dites à propos du football, c’est que tous les championnats ont des caractéristiques différentes, et ce n’est pas pour ça qu’une Ligue est inférieure à une autre. N'oublions pas que l'un des derniers finalistes de la Ligue des Champions était une équipe française. Donc, pour moi, c'est le football, peu importe où vous jouez, contre qui vous jouez. Pour moi, c'est une compétition, avec des caractéristiques différentes. Je ne vois pas en Angleterre des choses qui sont mieux qu’en France, ou au Portugal. Non, car vous pouvez affronter une équipe du Portugal et perdre. Ensuite, vous pouvez jouer contre une équipe anglaise et gagner » explique El Matador dans des propos relayés par Goal. Pour sa première saison en Premier League, Cavani a inscrit six buts en 17 apparitions. Malgré tout, ses performances pourraient ne pas suffire pour obtenir une prolongation avec les Red Devils, qui visent Jadon Sancho et Erling Haaland.