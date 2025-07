MU fonce sur un renfort surprise à 27 ME

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un milieu de terrain pour renforcer un secteur en berne, Manchester United avance progressivement ses pions pour s'offrir Javi Guerra. Le milieu de terrain de 22 ans refuse catégoriquement de prolonger à Valence.

Le mercato de Manchester United s'accélère enfin. Après avoir commencé fort avec le recrutement de Matheus Cunha pour 75 millions d'euros, les Red Devils sont ensuite entrés dans le rang et ont perdu beaucoup de temps à conclure le couteux dossier Bryan Mbeumo. Enfin arrivé pour quelque 80 millions d'euros, le désormais ex-joueur de Brentford ne sera pas la dernière recrue mancunienne. Manchester United, qui a terminé à la quinzième place la saison dernière et qui n'a remporté aucun autre trophée au terme de l'exercice, a identifié son entrejeu comme l'un des secteurs à renforcer absolument. Plusieurs pistes sont explorées, dont une qui mène à Javi Guerra. Pour une fois, on parle d'une cible abordable.

Manchester United n'aura besoin que de 27 ME

Javi Guerra est en plein bras de fer avec le Valence FC. Sa direction actuelle lui a proposé une offre de prolongation avec une revalorisation de son salaire, mais le joueur a la ferme intention de partir pour se trouver un meilleur club, indique Marca. Le quotidien sportif espagnol explique le milieu de terrain de 22 ans et son agent « attendent quelque chose de mieux que Valence », pendant que Manchester United garde un oeil sur le joueur et travaille en coulisses pour le faire venir en Premier League. Javi Guerra avait l'opportunité d'être le joueur central du projet valencien mais l'offre proposée n'était clairement pas à la hauteur.

Quant au montant demandé pour le lâcher, Valence entend bien recevoir au moins 20 millions d'euros pour la vente de son joueur. Etant donné que Villarreal possède encore 30% des droits économiques de Javi Guerra, alors Manchester United devra débourser 27 millions d'euros. Une somme qui parait complètement dérisoire tant les Red Devils nous ont habitué à des transferts XXL.