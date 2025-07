Officiel ‍: Bryan Mbeumo signe à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Manchester United aura mis du temps à conclure le dossier, mais voilà que l'opération est enfin réalisée. Dans un communiqué récemment publié, les Red Devils ont officialisé l'arrivée de Bryan Mbeumo. L'ailier droit gaucher, ancien joueur de l'ESTAC Troyes, débarque en provenance de Brentford contre un joli chèque de 81 millions d'euros. De quoi faire de lui la 6e recrue la plus onéreuse de l'histoire du club mancunien. Le natif d'Avallon sort d'une saison à 20 buts et 7 passes décisives en 38 matchs de Premier League.

Bienvenue, Bryan 🫡 — Manchester United (@ManUtd) July 21, 2025

« Dès que j'ai su que j'avais la possibilité de rejoindre Manchester United, j'ai saisi l'opportunité de signer pour le club de mes rêves, l'équipe dont j'ai porté le maillot quand j'étais jeune. (...) Tout le monde m'a parlé de l'environnement qui se crée ici et des projets prometteurs pour l'avenir. C'est un club immense, avec un stade incroyable et des supporters formidables, nous sommes tous déterminés à nous battre pour les plus grands trophées », a d'ailleurs déclaré Bryan Mbeumo auprès des médias de Manchester United.