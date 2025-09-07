MU ‍: André Onana file en prêt à Trabzonspor

MU : André Onana file en prêt à Trabzonspor

Icon Sport

Publié Dans : Premier League.
Par Hadrien Rivayrand

André Onana ne finira pas la saison à Manchester United. Le portier camerounais, très décrié depuis quelques mois, a en effet pris la direction de la Turquie. Le gardien de but défendra dorénavant les couleurs de Trabzonspor. A noter qu'il s'agit d'un prêt sans option d'achat ni frais de prêt.

 