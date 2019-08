Mercato : Tottenham offre 70ME à la Juventus pour Dybala !

Dans : Premier League, Mercato, Serie A, PSG.

Deux jours après avoir refusé de rejoindre Manchester United, Paulo Dybala pourrait infliger un nouveau camouflet aux Red Devils. En effet, ce mardi soir, la presse italienne affirme que la Juventus a reçu et accepté une offre de 70ME de la part de Tottenham, et que l'attaquant argentin semble prêt à accepter de jouer sous les ordres de son compatriote, Mauricio Pochettino. Cependant, comme on l'a appris par ailleurs, le clan Dybala est énormément gourmand, et à 48 heures de la fin du mercato en Premier League, les Spurs vont vite devoir répondre aux exigences financière de l'attaquant de la Juve.

Dans ce dossier Paulo Dybala, le nom du Paris Saint-Germain est également cité, mais la venue de l'Argentin au PSG est entièrement lié à un éventuel départ de Neymar. Et pour l'instant, rien n'indique que la star brésilienne va quitter le Paris SG d'ici la fin du mercato estival. Jusqu'à jeudi soir, et la fermeture du marché des transferts en Premier League on risque de connaître encore quelques sacrés coups de chaud du côté des clubs anglais. Il sera ensuite temps pour les autres pays de faire leurs affaires plus sereinement.