Mercato : Paul Pogba veut partir, Madrid et Zidane à l'affût ?

Dans : Premier League, Mercato.

On pensait que le départ de José Mourinho de Manchester United cet hiver allait remettre Paul Pogba dans le bon sens, mais à priori ce ne sera pas le cas et c'est un départ du champion du monde français qui se profile. Selon L'Equipe, lassé des performances des Red Devils, même s'il a été particulièrement transparent face au PSG, puis au FC Barcelone, Paul Pogba aurait indiqué à ses proches qu'il avait le désir de bouger au prochain mercato, étant plutôt fatigué de sa situation à Manchester alors qu'il lui reste deux ans de contrat et n'a reçu aucune offre de prolongation pour l'instant.

Le quotidien sportif affirme que Zinedine Zidane et le Real Madrid font les yeux doux à Paul Pogba, d'autant plus facilement que les dirigeants mancuniens ne seraient pas opposés à un départ du joueur cette année, histoire de pouvoir le vendre au prix fort. Reste tout de même à ficeler tout cela, car on parle évidemment d'un joueur qui en 2016 avait battu le record pour un transfert avec 105ME payés par Manchester United à la Juventus. Même si désormais ce montant fait sourire, le club anglais ne fera aucun cadeau au Real Madrid, la valeur de Paul Pogba étant toujours estimé autour de 100ME. Mega deal en prévision donc pour le joueur français...et Mino Raiola.