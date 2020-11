Mercato : Lampard foudroie Deschamps et Giroud

Dans : Premier League.

En quête de temps de jeu en club pour pouvoir disputer l'Euro, Olivier Giroud pourrait être retenu par son entraîneur à Chelsea.

Les années passent et se ressemblent pour Olivier Giroud. Très peu utilisé en club, l'attaquant est toujours performant en équipe de France. Néanmoins, à l'approche de l'Euro, le buteur se doit de trouver du temps de jeu, dans son club ou ailleurs. S'il conserve pour le moment la confiance de Didier Deschamps, il pourrait avoir à faire un choix entre Chelsea et les Bleus. Lucide sur sa situation comme le démontrent ses propos lors d'une interview chez Telefoot, le joueur de 34 ans pourrait bien avoir des envies d'ailleurs. Barré par Timo Werner et Tammy Abraham, Giroud n'a disputé que 4 bouts de matchs de Premier League, sans être titularisé à la moindre reprise. Pourtant, Frank Lampard continue de s'opposer à un départ de son joueur. Le coach des Blues a profité de la conférence de veille de match face à Rennes pour évoquer la situation de l'attaquant.

« J’ai des plans pour Olivier qui est très important pour notre équipe. Il a joué pas mal de matches la saison dernière. Il a débuté beaucoup de matches Il voudra toujours jouer plus, c’est un membre très important de l’effectif et je veux qu’il reste. Nous avons une forte relation avec Olivier. Je veux qu’il reste. Mais s’il sent les choses différemment, alors nous devrons discuter » a déclaré le technicien. Si Frank Lampard souhaite sans doute conserver un effectif bien fourni dans un contexte où les matchs s'enchaînent et les blessures peuvent survenir à n'importe quel moment, Olivier Giroud et son agent risquent d'avoir une vision des choses bien différentes en vue de l'Euro en juin prochain.