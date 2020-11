EdF : Olivier Giroud, ce sera Chelsea ou la France

Dans : Equipe de France.

Remplaçant de luxe à Chelsea, Olivier Giroud risque de perdre sa place en équipe de France pour l'Euro 2021. Il est désormais temps de faire des choix pour l'attaquant des Bleus.

Tout comme ses coéquipiers tricolores, Olivier Giroud est passé totalement à côté de son match, mercredi soir face à la Finlande, l’attaquant aux 42 buts sous le maillot de l’équipe de France n’étant que l’ombre de lui-même. Evidemment, cette prestation ratée a remis au cœur des débats la position du joueur de Chelsea, Olivier Giroud ne laissant personne insensible. Alors que la France jouera samedi contre le Portugal en Ligue des Nations, la titularisation de l’ancien montpelliérain n’est pas évidente, même si Didier Deschamps apprécie énormément Olivier Giroud. Si la situation de ce dernier est déjà compliquée, elle pourrait même devenir intenable si les choses ne s’arrangent avec Chelsea. Après une embellie avant l’interruption de la Premier League la saison passée, le buteur français a retrouvé le banc de touche du côté de Stamford Bridge et c'est un énorme problème.

Pour Robert Pirès, si Olivier Giroud reste dans cette situation, alors il semble probable qu’il ne disputera pas l’Euro 2021 malgré toutes ses qualités. « Quand on ne joue pas régulièrement, c’est très difficile et on se retrouve un peu en retard sur tout. Mentalement, il est vraiment fort, on a la sensation que rien ne l’ébranle. Mais il a besoin de jouer. A son âge, il ne va pas pouvoir rivaliser longtemps sans jouer davantage (...) En équipe de France, on lui demande de peser sur la défense, de travailler en appui, de créer des espaces... et de marquer des buts, tout cela, il le fait. Ce profil d’attaquant, il est le seul à l’avoir. Il est précieux pour le sélectionneur et les joueurs autour de lui. Mais il ne pourra pas revenir en mars avec ce temps de jeu-là », prévient, dans Le Parisien, le champion du monde 98 qui commentait France-Finlande sur M6.