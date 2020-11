Mercato : Giroud sidéré par sa brutale mise au placard

Dans : Premier League.

Auteur d’un doublé avec l’Equipe de France contre la Suède mardi, Olivier Giroud va jouer gros dans les semaines à venir dans l’optique de l’Euro 2021.

Et pour cause, Didier Deschamps a prévenu son attaquant que sa situation en club ne pouvait plus durer. Concrètement, l’attaquant de Chelsea va devoir trouver une équipe dans laquelle il va enchaîner les matchs s’il veut prétendre à une place dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour l’Euro. Olivier Giroud est conscient de la situation. Et dans une interview accordée à TF1, l’ancien buteur de Montpellier et d’Arsenal a confirmé qu’il allait prendre une lourde décision très prochainement. Par ailleurs, l’attaquant de l’Equipe de France a confié qu’il avait été surpris par sa brutale mise au placard à Chelsea.

« Je suis lucide quant à ma situation, je sais ce qu'il en est, on en a encore discuté (avec le sélectionneur Didier Deschamps NDLR). Il faudra que je prenne une décision en janvier mais j'espère prendre la bonne décision. Il y a des fois où on aimerait que les choses soient un peu plus fluides, faciles, mais je me suis construit là-dedans. Mon pote 'Lolo' Koscielny a tendance à dire que là où je suis le meilleur c'est quand je suis dos au mur donc peut-être qu'il a raison. Même si certains parlent de mon âge parfois, je me sens très bien physiquement. Même si je n'enchaîne pas forcément les matches, j'ai beaucoup d'envie, de fraîcheur et j'estime que ce qui fait durer, la longévité dans une carrière c'est aussi la tête, la motivation, la détermination, toujours se surpasser et continuer à faire les efforts. Tant que j'aurai ça et que mon corps suivra, j'essaierai d'apporter ce que je peux » a indiqué Olivier Giroud, qui avait terminé la saison 2019-2020 en boulet de canon, profitant de l’absence de Tammy Abraham. Malheureusement pour lui et pour les Bleus, le recrutement XXL de Chelsea et notamment la venue de Timo Werner lui aura été fatale.