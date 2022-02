Marcelo Bielsa et Leeds, ça sent la fin

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Après quatre années plutôt réussies sur le banc de Leeds United, Marcelo Bielsa ne devrait pas continuer sur le banc des Peacocks la saison prochaine. L'Argentin est arrivé au maximum de ses possibilités avec l'actuel 15e de Premier League.

Marcelo Bielsa et l'Angleterre ne se connaissaient pas bien avant 2018 mais, depuis, l'Argentin au caractère si spécial a réussi à être reconnu en Premier League. Arrivé il y a quatre années à Leeds United, il a su faire renaître le célèbre club du Yorkshire. Les Peacocks étaient englués en Championship mais, avec l'ancien entraîneur de l'OM, ils ont allié jeu séduisant et résultats probants. Ils ont réussi à revenir en Premier League en 2020 avec une belle neuvième place comme classement final en fin de saison. Mais, lors de l'exercice actuel, ils sont plus à la peine avec une médiocre 15e position.

Bielsa n'est plus totalement motivé, il lâche son poste

Une situation qui a épuisé Marcelo Bielsa, lequel n'est plus très optimiste quand à une prolongation de son contrat dans le Yorkshire. Le technicien avait signé un contrat de deux années en 2018, qu'il avait ensuite prolongé deux fois d'un an supplémentaire, une chose qui ne devrait pas se reproduire en juin prochain selon le Daily Mirror.

L'Argentin a besoin d'être motivé et impliqué à 100% dans un projet ce qui n'est plus le cas à Leeds comme il l'a dit à demi-mot récemment. « Ce (l'avenir) n'est pas un sujet dont nous devrions parler en ce moment. Personne ne peut rester à ce niveau s'il ne peut garantir un enthousiasme à 100 %, c'est-à-dire, les joueurs ou les entraîneurs », a t-il déclaré. Marcelo Bielsa est aussi sans doute usé par une saison difficile qui voit son équipe flirter avec la zone de relégation et être frappé par de nombreuses blessures dont les cadres Patrick Bamford ou Kalvin Phillips. En tout cas, l'Argentin peut encore bénéficier du soutien des supporters qui regretteront amèrement son départ tout comme le club, après le travail abattu en quatre ans.