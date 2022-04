Manchester United : Ralf Rangnick a trouvé un nouveau poste

Manager de Manchester United, Ralf Rangnick a appris la semaine dernière le nom de son successeur. Erik Ten Hag va le remplacer, et le manager allemand va donc prendre un poste de consultant pour les deux prochaines saisons, avec notamment un rôle décisif dans le recrutement.

A moins que tout ne change puisque plusieurs sources indiquent que Ralf Rangnick va prendre la tête de la sélection d’Autriche, qui n’a pas su se qualifier pour la Coupe du monde 2022. La signature de son contrat et sa nomination officielle sont prévus pour ce vendredi. Toutefois, pour le moment, il n’est pas précisé s’il va garder son poste à Manchester United dans les années à venir, ou s’il se consacrera entièrement à son rôle avec la sélection autrichienne.

Ralf #Rangnick is set to become the new coach of #Austria National Team. Signing and official announcement expected on tomorrow. Contract until 2024. He could also continue his role of consulent for #ManUnited. #transfers #MUFC #mutd