Man United : Pogba à vendre en janvier, la décision radicale

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Même s’il est finalement resté cet été, Paul Pogba reste en fin de contrat en juin 2022. Et Manchester United n’a aucune intention de le laisser partir libre.

La situation contractuelle de Paul Pogba a forcément attiré les plus gros clubs européens ces derniers mois. Le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus surveillent sa situation de près. Ils espèrent évidemment l’accueillir libre lors de l’été 2022, même si Mino Raiola négociera un salaire et une prime à la signature plus que conséquents. Mais Manchester United n’est pas de cet avis. Le géant de Premier League ne veut pas laisser partir libre Paul Pogba une deuxième fois, après 2012. La même erreur ne devrait pas être reproduite. Manchester United négocie déjà depuis plusieurs semaines avec le célèbre agent du champion du monde 2018. Avec les signatures de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho, les Red Devils ont des arguments pour retenir Paul Pogba. Mais ils se préparent néanmoins à un échec dans ce dossier, à en croire les informations du Daily Star.

Janvier, la date limite pour une prolongation

Le média anglais fait en effet une révélation fracassante dans ce dossier bouillant. Manchester United s’est donné une date limite dans ses négociations avec son milieu de terrain, déjà auteur de 7 passes décisives en Premier League depuis le début de la saison ! Si les négociations avec Paul Pogba et Mino Raiola n’ont pas abouti avant la fin de l’année, le joueur sera mis en vente lors du mercato hivernal. Les pensionnaires d’Old Trafford veulent au moins récupérer une petite indemnité. Le PSG et la Juventus sont à l’affût, mais le Real Madrid pourrait avoir une longueur d’avance. En cas de départ, l’international français donnerait sa priorité à un départ dans la capitale espagnole. Quoi qu’il en soit, Manchester United conserve toutes ses chances de conserver Paul Pogba. Mais le PSG est prévenu. Le Qatar pourrait bien avoir l’occasion de casser encore une fois sa tirelire début 2022.