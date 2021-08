Man United : Pogba veut des titres, il se fiche du reste !

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Alors que son avenir semble scellé au moins pour cet été, Paul Pogba, étincelant lors des deux premières journées, a exprimé sa faim de titres avec Manchester United.

Paul Pogba n’a pas été perturbé par les nombreuses spéculations autour de son avenir ces dernières semaines. Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du PSG à un an de la fin de son contrat, l’international français va finalement rester au moins une saison de plus à Manchester United. Il est concentré sur sa saison avec les Red Devils. En deux matchs de Premier League contre Leeds et Southampton, le milieu de terrain a déjà délivré cinq passes décisives. Une performance assez exceptionnelle dans la lignée de ses prestations à l’Euro avec l’Equipe de France. Il se donne les moyens d’obtenir une offre de prolongation assez juteuse. Paul Pogba veut gagner des titres avec Manchester United. Les trophées l’intéressent beaucoup plus que les records. L’ancien joueur de la Juventus était frustré après le match nul contre Southampton dimanche (1-1).

« Je préfère gagner le championnat »

« C'est toujours génial, mais je préfère gagner le championnat et ne pas avoir le record. C'est bien, c'est positif, la prochaine fois, ce que nous voulons, c'est avoir un record de victoires à l'extérieur. Ce serait le mieux et ne pas faire de match nul quand nous savons que nous pouvons gagner ces matchs, la même chose avec un clean sheet. On apprend de ça, on reste positif et on recommence », a déclaré Paul Pogba sur MUTV. Pour le moment, le champion du monde 2018 n’a remporté qu’une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise en 2017. Les Red Devils veulent se donner les moyens de gagner à nouveau la Premier League avec les signatures de Jadon Sancho et Raphaël Varane. Pour le plus grand bonheur de Paul Pogba.