Man United : De Gea détruit le vestiaire

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Plus les semaines passent, moins les choses vont à Manchester United. Le top 4 et même l'Europe se sont éloignés pour les Red Devils après une défaite face au mal-classé Everton 1-0 ce samedi. Une défaite inquiétante et anormale pour David De Gea.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford cette saison promettait de belles choses aux supporters de Manchester United. Malheureusement, le Portugais est revenu dans un véritable guet-apens, bien loin de l'équipe avec laquelle il a été champion d'Europe en 2008. La saison mancunienne est de plus en plus cauchemardesque. Eliminés sans gloire des deux coupes nationales, les Red Devils ont quitté l'Europe par la petite porte avec une défaite à domicile face à l'Atlético Madrid. Une Europe que le club mancunien aura du mal à retrouver la saison prochaine. Septième du championnat, Manchester United est clairement distancé dans la course au top 4 et même la Ligue Europa conférence sera difficile à atteindre.

Une équipe démotivée, le constat alarmant de De Gea

En plus, au lieu de reprendre des points, Manchester United continue de gaspiller, semaine après semaine. C'était le cas ce samedi après-midi sur la pelouse d'une inquiétante équipe d'Everton. 17e, les Toffees peuvent craindre la relégation et sont une proie idéale pour relancer n'importe quelle équipe, mais pas les Red Devils. Ces derniers ont perdu 1-0 chez leur hôte après une rencontre encore très insipide. Une prestation incompréhensible, c'est en tout cas le sentiment de David De Gea. Le portier espagnol a tenté de trouver des explications pour cette nouvelle débâcle.

« Je ne sais pas quoi dire, pour être honnête. Nous savions avant aujourd'hui qu'ils avaient du mal (Everton) et à quel point cela allait être difficile. Ce n'est pas l'ambiance parfaite en face. Pourtant, vous voyez aujourd'hui, ils étaient fatigués, nerveux, ils continuent de se battre, ils avaient plus d’envie. Ce n'est pas acceptable », a t-il analysé au micro de BT Sport après le match. Il a clairement pointé du doigt un manque de motivation clair au sein de ses rangs. Annoncés candidats au titre en début de saison et au moins prétendants déclarés au top 4, les Red Devils vont devoir se serrer les coudes pour obtenir une qualification en Ligue Europa voire en Ligue Europa conférence. Une chose difficile à accepter pour la bande à Ronaldo et peut-être de nouvelles souffrances en vue pour les supporters mancuniens dans les prochaines semaines.