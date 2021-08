Man United : Cristiano Ronaldo le mieux payé, malgré un énorme effort !

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo sera le joueur le mieux payé de l’effectif. Et pourtant, il a accepté de baisser assez largement son salaire.

Le retournement de situation restera dans l’histoire. Tout indiquait que Cristiano Ronaldo allait quitter la Juventus pour rejoindre Manchester City, malgré ses six années passées chez le rival, Manchester United, de 2003 à 2009. Mais alors que son célèbre agent, Jorge Mendes, négociait avec le club de Pep Guardiola, les Red Devils sont revenus à la charge pour ramener la star portugaise à la maison. Mission réussie en quelques heures : Manchester United annonçait le grand retour de Cristiano Ronaldo vendredi en fin d’après-midi. La grosse écurie de Premier League a trouvé un accord à hauteur de 29 ME avec la Juventus pour payer la dernière année de contrat de CR7. En ce qui concerne le salaire, le Daily Mail fait quelques révélations ce dimanche. L’ancien joueur du Real Madrid a accepté, à 36 ans, une baisse assez importante de son salaire.

24 ME par an au lieu de 30 ME à la Juventus

Attention. Cristiano Ronaldo reste extrêmement bien payé, et trône déjà en tête du classement des joueurs les mieux payés à Manchester United mais aussi en Premier League. Le quintuple vainqueur du Ballon d’or touchera 7 ME de moins qu’à la Juventus. Son salaire annuel de 30 ME en Italie passe à environ 23 ME en Angleterre. Cristiano Ronaldo « sacrifie » donc une certaine somme pour revenir à Old Trafford, où il devrait être présenté après la trêve internationale et peut-être même jouer ses premières minutes. Manchester United accueille Newcastle le samedi 11 septembre à 16h. Un événement à ne pas louper pour tous les fans de football tant l’histoire est belle, même si CR7 ne semblait pas vraiment fermé à un départ à Manchester City avant que l’ennemi ne se réveille.