Man Utd doit virer Paul Pogba, c'est brutal !

Par Claude Dautel

Expulsé dimanche lors du naufrage de Manchester United contre Liverpool à Old Trafford, Paul Pogba se fait détruire dans la presse anglaise. Paul Scholes exige même que les Red Devils ne le fassent plus jouer.

Tandis que Liverpool ridiculisait Manchester United (0-5), et que Cristiano Ronaldo avait déjà échappé de peu à un rouge, Paul Pogba a lui été expulsé, après l’intervention de la VAR, le meneur de jeu français ayant collé un tacle qui mettait Naby Keita au tapis. L’international guinéen quittant la pelouse sur une civière après le geste de Paul Pogba. Remplaçant au coup d’envoi face aux Reds, l’international tricolore était entré en jeu après la pause, Ole Gunnar Solskjaer tentant de changer les choses alors que son équipe était déjà menée 0-4. Mais non seulement Pogba était impliqué dans le cinquième but de Liverpool, mais en plus il lassait donc ses coéquipiers à dix à l’heure de jeu, ce qui permettait à la formation de Jürgen Klopp de s’amuser sans trop forcer son talent. Mais ce lundi, le joueur français se fait sérieusement malmener, même s’il n’est pas le responsable unique de cette déroute mancunienne.

Paul Scholes ne va pas pleurer si Paul Pogba quitte Manchester United

Légende de Manchester United, désormais consultant pour Premier League Productions, Paul Scholes estime lui que les Red Devils ne doivent plus faire jouer Paul Pogba. « Paul Pogba a débuté en seconde période afin d'aider l'équipe, il essaie de tenir le ballon, essaie de montrer à quel point il est fort au milieu du terrain...mais il donne le but d’une certaine façon. Puis plus tard, il est expulsé avec un tacle ridicule, résultat vous êtes menés 5-0 avec 10 joueurs (...) Pogba a causé le chaos au cours des deux dernières années. Tout le monde sait à quel point il est talentueux, tout le monde lui fait confiance, chaque manager lui fait confiance (...) Mais avec toute l'agitation qui a entouré son cas au mercato, ne pas signer son contrat, presque rançonner le club, puis entrer en jeu et faire quelque chose comme ça... Écoutez, il jouera encore probablement, n'est-ce pas ? Mais moi je ne pense pas que Manchester United ratera quoi que ce soit si Pogba ne joue pas (...) C’est juste un manque de discipline et un manque de respect pour votre manager et vos coéquipiers, ce qu'il a fait aujourd'hui », a lancé l’ancien milieu de terrain international anglais qui est resté une légende du côté d’Old Trafford et dont l'avis compte.