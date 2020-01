Man City : Un départ cet été ? Guardiola donne le seul scénario possible

Dans : Premier League.

Lié à Manchester City jusqu’en 2021, Pep Guardiola n’est pas près de bouger. Le manager mancunien se voit rester la saison prochaine, sauf si…

Sans la moindre déclaration ambiguë de sa part, Pep Guardiola se retrouve malgré lui impliqué dans de nombreuses rumeurs. L’Espagnol est régulièrement annoncé sur le départ, comme l’été dernier lorsque son nom apparaissait dans l’actualité de la Juventus Turin. Puis quelques mois plus tard, on parlait d’un possible retour au Bayern Munich et d'une arrivée surprise au Paris Saint-Germain. Tous ces bruits de couloir sont pourtant infondés puisque le manager de Manchester City n’a aucune intention de partir, lui qui a dû effectuer une énième mise au point pour la presse anglaise.

« Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, à moins que le club ne me vire, je vais rester à 100%. C'est sûr et certain, je serai encore là la saison prochaine, a insisté l’ancien coach du FC Barcelone. Ce n'est pas parce qu'on joue mieux. J'aime travailler avec mes joueurs. Même si ça se passe mal et que nous ne sommes pas en Ligue des Champions, je ne partirai pas. Quand on est entraîneur, il y a des bons et des mauvais moments, on ne gagne pas à chaque fois. Ce qui compte, c’est ce que nous allons faire et comment on peut progresser. » Malgré la probable perte du titre en Premier League au profit de Liverpool, un licenciement de Guardiola serait assez surprenant.